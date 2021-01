Delmenhorst ist Corona-Risikogebiet. (Symbolfoto)

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Das Land Niedersachsen hat am Dienstag 13 weitere Corona-Neuinfektionen für Delmenhorst gemeldet. Der Inzidenzwert sinkt damit unter dem landesweiten Durchschnittswert. Es ist erneut ein Todesfall für Delmenhorst gemeldet worden.

Nachdem Delmenhorst in der vergangenen Woche noch der Bereich in Niedersachsen mit dem höchsten Inzidenzwert war, ist der Wert in der Stadt nun unter den landesweiten Durchschnittswert gesunken. Mit den 13 am Dienstag gemeldeten Fällen ist