Quergedacht: Nüchtern schippen

Früher, da gab es in Delmenhorst noch Schnee. Aber da gab es ja auch noch einen Weihnachtsmarkt... (Archivbild)

Marco Julius

Delmenhorst. In der neuen Folge der stets schlittenfahrenden Kolumne Quergedacht geht es um Schnee in Norddeutschland, einen Tipp für Winterdienste und Weisheiten aus der Schweiz.

Für die Eidgenossen ist die Sache einfach. Sie wissen, weil es ihnen der stets gut gebräunte Vico Torriani einst gesungen hat: Im Sommer scheint' d' Sonne, im Winter da schneit's. In der Schweiz, in der Schweiz, in der Schweiz. Und wenn sie