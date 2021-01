Der DGB kritisiert die fehlende Verpflichtung für die Arbeitgeber, einen Homeoffice-Arbeitsplatz nach gesundheitsförderlichen Maßgaben einzurichten. (Symbolfoto)

Sebastian Gollnow/dpa

Delmenhorst. Das Homeoffice wird in Zeiten der Pandemie für viele der neue Arbeitsplatz. Es könnten noch mehr Arbeitnehmer sein, heißt es seitens der Politik. Über eine aktuelle Debatte und Erfahrungen von Delmenhorster Arbeitgebern.

Der Esstisch in der Küche. Der Schreibtisch neben der Balkontür. Die Sitzecke im Wohnzimmer. So sieht für viele Menschen auch in Delmenhorst in Corona-Zeiten ihr Arbeitsplatz aus. So arbeiten beispielsweise auch die Redakteure des dk&n