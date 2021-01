Verzögerungen bei der Altglasentsorgung in Delmenhorst

Wegen der Feiertage und des Lockdowns hat sich mehr Glasmüll in den Delmenhorster Haushalten angesammelt als üblich.

picture alliance/Marijan Murat/dpa

Delmenhorst. In den nächsten Tagen und Wochen kann es im Stadtgebiet zu Verzögerungen bei der Altglassammlung kommen. Grund sind der Lockdown und die Feiertage.

Wer in den kommenden Tagen und Wochen im Stadtgebiet Delmenhorst sein Altglas loswerden will, muss etwas Geduld mitbringen — oder selbst die Initiative ergreifen. Aufgrund der Feiertage und des Lockdowns habe sich in den Haushalten ein