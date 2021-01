1100 Heimbewohner, Pflege- und Klinikmitarbeiter in Delmenhorst geimpft

Die vorerst letzten Delmenhorster Impfstoffdosen werden am Dienstag im Josef-Hospital verimpft. (Symbolfoto)

Sven Hoppe/dpa

Delmenhorst. Die mobilen Impfteams des Deutschen Roten Kreuzes (DRK) haben nun die impfberechtigten und -willigen Bewohner und Mitarbeiter aller Delmenhorster Alten- und Pflegeheime geimpft. Die übrigen 60 Impfstoffdosen gehen zusätzlich an das Josef-Hospital Delmenhorst (JHD), das bis Dienstag insgesamt 200 Mitarbeiter gegen Covid-19 immunisiert haben will. Die Zahl der geimpften Delmenhorster steigt damit auf rund 1100.

"Wir haben in allen Alten- und Pflegeheimen in Delmenhorst geimpft", hat der Delmenhorster DRK-Kreisgeschäftsführer Michael Pleus auf dk-Nachfrage am Montagnachmittag bestätigt. Die Resonanz bei den Bewohnern sei sehr gut, wenn auch schwer