Renovierung signalisiert Neustart im "El Toro" in Delmenhorst

Im Restaurant "El Toro" wird derzeit renoviert – ein neuer Betreiber bringt neues Leben in das historische Gebäude. Foto: Melanie Hohmann

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Es gibt eine neue Zukunft für das spanische Restaurant "El Toro" in Delmenhorst. Der neue Betreiber berichtet, was ihn zu einem Neuanfang am Friesenpark bewegt hat.

Ruhig und dunkel war es geworden in der Bodega "El Toro" in Delmenhorst – jetzt hält am Friesenpark 28 neues Leben Einzug. Erstmal sind es nur Renovierungsarbeiten, doch wenn diese abgeschlossen sind und die Pandemie es erlaubt, sollen sich