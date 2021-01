Der Inzidenzwert in Delmenhorst liegt aktuell bei 145,7.

Melanie Hohmann

Delmenhorst. Schon in den Vorwochen blieben die Corona-Zahlen in Delmenhorst zu Wochenbeginn meist unverändert. Auch an diesem Montag wurden vom Land keine Neuinfektionen für Delmenhorst vermeldet. Die Zahl der Corona-Patienten im Krankenhaus ist über das Wochenende jedoch wieder gestiegen.

Das Land Niedersachsen hat am Montag keine Neuinfektionen oder Todesfälle im Zusammenhang mit dem Coronavirus für Delmenhorst vermeldet. Bei 113 Personen aus Delmenhorst wurde das Virus in den vergangenen sieben Tagen nachgewiesen. Der Inzi