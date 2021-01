Wer dieser Tage Abgeschiedenheit sucht, ist im Hasbruch falsch: Hier tummeln sich Spaziergänger, Jogger und Fahrradfahrer.

Jasmin Johannsen

Ganderkesee. Corona hinterlässt Spuren im Wald: Die Natur leidet, weil immer mehr Menschen im Hasbruch spazieren gehen. Auch am Sonntag zog das Ausflugsziel bei Ganderkesee wieder viele Erholungsuchende an.

Wer am Sonntagvormittag einen Ausflug in den Hasbruch machen wollte, wurde zunächst von einer Vielzahl Autos empfangen. Entlang der Straße Am Forsthaus, gleich vor dem Eingang zum Urwald, reihte sich Fahrzeug an Fahrzeug, während im Minuten