Delmenhorst. Unter den Mitarbeitern der Heilpädagogischen Tagesstätte Delmenhorst an der Wilhelm-Raabe-Straße gibt es einen Corona-Fall. Die Kindergruppe ist bis auf Weiteres geschlossen.

Wie Awo Verbandsgeschäftsführer Thore Wintermann am Freitag mitteilte, hat sich ein Verdachtsfall in der Mitarbeiterschaft bereits am Dienstag bestätigt. Es gehe der betreffenden Person den Umständen entsprechend gut, sie befindet sich in häuslicher Isolation.

Übrige Gruppen bleiben geöffnet

Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter sowie die Eltern der Kinder, die Kontakt zur betreffenden Person hatten, wurden laut Wintermann informiert. Die betroffene Kindergruppe wurde bis auf Weiteres geschlossen, die weiteren Gruppen bleiben unter Wahrung umfassender Hygienemaßnahmen geöffnet. "Es ist den Eltern der anderen Gruppen freigestellt, ob sie ihre Kinder in die Heilpädagogische Tagesstätte schicken. Diese Maßnahme ist mit den zuständigen Jugendämtern abgestimmt", teilt Wintermann mit.

Hygienemaßnahmen ausgeweitet

Das Gesundheitsamt ist laut Mitteilung informiert und wird sich zeitnah mit dem betroffenen Personenkreis in Verbindung setzen. Zudem will die AWO Corona-Schnelltests durchführen, um die Sicherheit der Kinder und Mitarbeiter zu schützen. Dazu wurden die Hygienemaßnahmen in der Einrichtung weiter ausgebaut: Die Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter tragen bei der Arbeit Atemschutzmasken. Vor Dienstbeginn messen sie ihre Temperatur. Sollte es bei Werte von über 37,5 °C geben, informieren die Betroffenen ihren Vorgesetzten sowie den Hausarzt und das Gesundheitsamt und bleiben dem Dienst fern. "Die AWO nimmt den konkreten Fall zum Anlass, nochmals umfassende COVID-Reihentestungen zu fordern", schreibt Wintermann.