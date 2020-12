Delmenhorst. Das Land Niedersachsen hat am Freitag 21 neue Corona-Infektionen für Delmenhorst gemeldet, exakt so viele wie vor einer Woche. Die Zahl der Corona-Patienten im Josef-Hospital Delmenhorst ist wieder gestiegen.

In Delmenhorst ist der Inzidenzwert, der angibt, wie viele Menschen hochgerechnet auf 100.000 Einwohner in den vergangenen sieben Tagen positiv auf das Coronavirus getestet wurden, auf dem gleichen Stand geblieben. Wie am Donnerstag liegt er bei 188,2. Deutschlandweit meldet das Robert-Koch-Institut aktuell einen Wert von 185, für ganz Niedersachen gibt das Landesgesundheitsamt einen Wert von 104,7 an.

Insgesamt hat das Land Niedersachsen in der vergangenen Woche 146 Neuinfektionen in Delmenhorst registriert. Seit dem Beginn der Pandemie haben sich 1601 Delmenhorster mit dem Coronavirus angesteckt. 24 Personen sind in Verbindung mit der Pandemie gestorben.