In der Pandemie bleibt der Teller oftmals leer: Einige Angebote aus dem Bildungs- und Teilhabepaket, wie etwa die Mittagsverpflegung, können mitunter nicht angeboten werden.

Jens Kalaene/dpa

Delmenhorst. Um eine Chancengleichheit zwischen Kindern aus armen und besser gestellten Familien herzustellen, gibt es das sogenannte Bildungs- und Teilhabepaket. Es verschafft Hilfe beim Schulbedarf, beim Mittagessen oder Musik und Sport. Doch in der Pandemie kommen viele dieser Hilfen in Delmenhorst nicht an.

Kinder aus Familien mit Unterstützungsbedarf haben in der Pandemie stellenweise weniger Hilfeleistungen erhalten. Gerade im Bereich der Teilnahme am sozialen und kulturellen Leben, also beispielsweise an Kursen der Musikschule oder in Sport