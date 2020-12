Am Montag, 2. November hat die Stadt Delmenhorst einen sechsten Todesfall im Zusammenhang mit einer Corona-Infektion vermeldet. Eine Frau, Mitte 60, starb im Josef-Hospital, nachdem sie zuvor auf der Intensivstation beatmet werden musste.

Am 6. November hat das Landesgesundheitsamt Niedersachsen zwei weitere Todesfälle in Delmenhorst gemeldet. Am 9. November wurde der 9. Todesfall vom Landesgesundheitsamt mitgeteilt. Nach Angaben der Stadt starb ein älterer Mann mit einer Covid-19-Erkrankung in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt.

Zwei weitere Todesfälle von Delmenhorstern in Verbindung mit einer Corona-Infektion sind vom Land Niedersachsen am 16. November gemeldet worden. Dabei handelte es sich um eine 90-jährige Frau, die am 14. November im JHD starb, sowie um eine weitere Frau, um die 80 Jahre alt, die der Lungenerkrankung am selben Tag in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt erlag.

Am Samstag, 21. November, sind zwei Todesfälle gemeldet worden. Betroffen waren ein älterer Mann von etwa 80 Jahren und eine ältere Frau Ende 80.

Am 25. November meldete das Landesgesundheitsamt einen weiteren Todesfall. Dabei handelt es sich laut Stadt um eine über 90-jährige Frau, die im Josef-Hospital gestorben ist. Am 28. November und 29. November meldete das Land jeweils ein weiteres Todesopfer. Nach Kenntnis des Gesundheitsamts handelt es sich um eine über 70-jährige Frau sowie um eine über 80-jährige Frau, die beide im JHD verstorben sind.

Am Mittwoch, 2. Dezember, hat das Land Niedersachsen ein weiteres Todesopfer aus der Stadt gemeldet. Eine über 90-jährige Frau war im JHD gestorben. Ein weiterer Todesfall ist am Donnerstag, 3. Dezember, gemeldet worden: Ein Mann Anfang 70 ist in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt gestorben.

Ein weiterer Todesfall wurde am Samstag, 5. Dezember, registriert. Nach Kenntnis des Gesundheitsamts handelt es sich um einen Mann Ende 80, der bereits sterbend in das JHD eingeliefert worden war und dort kurz nach einem positiven Test gestorben ist. Ein zweiter Todesfall wurde am Sonntag, 6. Dezember, gemeldet: Es handelt sich um einen Mann Ende 70, der mit Covid-19 im Josef-Hospital beatmet worden war und am Freitag, 4. Dezember, dort gestorben ist.

Am 10. Dezember meldete das Landesgesundheitsamt den 21. Corona-Todesfall für Delmenhorst. Demnach starb ein Mann, Ende 80, am Tag zuvor in einem Krankenhaus außerhalb der Stadt.

Am 11. Dezember hat das Land Niedersachsen drei weitere Corona-Todesfälle für Delmenhorst vermeldet. Angaben zum Alter und Sterbeort der Verstorbenen machte die Stadt Delmenhorst zunächst nicht.

Die Zahl der Delmenhorster, die mit oder an Covid-19 gestorben sind, hat sich damit auf 24 erhöht.