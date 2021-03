53 Delmenhorster sind seit dem Beginn der Pandemie in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. 29 der Todesopfer waren Männer, 18 waren Frauen. Bei sechs Todesfällen wurde das Geschlecht durch das Gesundheitsamt nicht übermittelt. Die jüngste Verstorbene war Anfang 40, der älteste Ende 90. Während der ersten Phase der Pandemie, von März bis Oktober 2020, sind in Delmenhorst fünf Todesfälle registriert worden. Danach stieg die Zahl stark an: Im November wurden elf Todesfälle für die Stadt gemeldet. Im Dezember sind 13 Delmenhorster mit einer Corona-Infektion verstorben. Im Januar sind 16 Todesfälle gezählt worden. Im Februar sind es bisher acht.

Zuletzt hat das Land Niedersachsen für die Stadt Delmenhorst am Mittwoch, 17. Februar, zwei weitere Corona-Todesopfer gemeldet. Nach Kenntnis des städtischen Gesundheitsamts handelt es sich dabei um zwei Männer. Ein Mitte 70-jähriger Mann starb am Dienstag, 16. Februar, im Josef-Hospital Delmenhorst mit Covid-19, ein Ende 90-jähriger Mann am Montag, 15. Februar, in einem Seniorenheim.