Delmenhorst. Hier gibt es eine aktuelle Übersicht über die Corona-Fallzahlen-Meldungen aus Delmenhorst und den Landkreisen Oldenburg, Diepholz und Wesermarsch.

Die Inzidenzwerte, Fallzahlen und Todesfälle in den Tabellen sind aktuelle Angaben des Robert-Koch-Instituts und sind maßgeblich für die Regelungen der Bundesländer und in den Kommunen. Die jeweils darunter stehenden Angaben aus Delmenhorst und den Landkreisen mit weiteren Informationen werden von den jeweiligen Gesundheitsämtern übermittelt. An Wochenenden und Feiertagen kann es zu Meldeverzögerungen kommen.



Corona in Delmenhorst

Inzidenzwert 1,3 Gesamtfälle 3545 (+0) Fälle in 7 Tagen 1 Todesfälle 68 (+0)

Belegung im Josef-Hospital Delmenhorst (Stand: 25. Juni, 9 Uhr):



Patienten mit Corona-Infektion: 2

Covid-19-Patienten auf der Intensivstation: 2

Todesfälle im Zusammenhang mit Corona-Infektionen

68 Delmenhorster sind seit dem Beginn der Pandemie in Zusammenhang mit einer Corona-Infektion gestorben. Die jüngste Verstorbene war Anfang 40, der älteste Ende 90. Während der ersten Phase der Pandemie, von März bis Oktober 2020, sind in Delmenhorst fünf Todesfälle registriert worden. Danach stieg die Zahl stark an: Im November wurden elf Todesfälle für die Stadt gemeldet. Im Dezember sind 13 Delmenhorster mit einer Corona-Infektion verstorben.

Corona im Landkreis Oldenburg

Inzidenzwert 2,3 Gesamtfälle 5074 (+0) Fälle in 7 Tagen 3 Todesfälle 115 (+0)

Diese Zahlen vermeldet der Landkreis Oldenburg (Stand: 25. Juni, 12 Uhr)



Angeordnete häusliche Quarantänen: 57 (-1)



Aktuell Infizierte in Ganderkesee: 2 (±0)

Aktuell Infizierte in Dötlingen: 1 (±0)

Aktuell Infizierte in Hude: 0 (±0)

Aktuell Infizierte in Hatten: 0 (±0)

Aktuell Infizierte in Harpstedt: 0 (±0)

Aktuell Infizierte in Großenkneten: 3 (±0)

Aktuell Infizierte in Wardenburg: 0 (±0)

Aktuell Infizierte in Wildeshausen: 7 (-1)



Corona im Landkreis Diepholz

Inzidenzwert 3,2 Gesamtfälle 7091 (+0) Fälle in 7 Tagen 7 Todesfälle 104 (+0)

Diese Zahlen vermeldet der Landkreis Diepholz (Stand: 26. Juni, 11 Uhr)

Aktuell Infizierte in der Gemeinde Stuhr: 0 (-2)



Patienten in stationärer Behandlung: 1 (-1)

Davon in intensivmedizinischer Behandlung: 0 (±0)

Corona im Landkreis Wesermarsch

Inzidenzwert 0,0 Gesamtfälle 3246 (+0) Fälle in 7 Tagen 0 Todesfälle 113 (+0)

Seit dem 15. Juni vermeldet der Landkreis Diepholz die Zahl der angeordneten häuslichen Quarantänen sowie die Gesamtzahl der bestätigten Infektionen in der Gemeinde Stuhr nicht mehr.

Diese Zahlen vermeldet der Landkreis Wesermarsch (Stand: 25. Juni, 12 Uhr)



Bestätigte Infektionen in Lemwerder: 453 (±0)



Aktuell Infizierte in Lemwerder: 0 (±0)

Corona in Niedersachsen

Das Robert-Koch-Institut hat für Niedersachsen bis Montag, 28. Juni, (Stand: 0 Uhr) 260.916 Corona-Infektionen registriert, 11 mehr als am Vortag. 5757 (+0) positiv auf das Coronavirus getestete Personen sind landesweit bislang verstorben. Der landesweite Inzidenzwert liegt jetzt bei 3,1 (Vortag: 3,1).