Delmenhorst . Für mindestens einen Strafprozess zieht das Amtsgericht Delmenhorst ins Kleine Haus. Der eigene Saal wäre zu klein für die Verhandlung mit drei Angeklagten.

Das Amtsgericht Delmenhorst wird eventuell in dieser Woche einen Strafprozess im Kleinen Haus austragen. In der auf drei Prozesstage angesetzten Schöffengerichtsverhandlung müssen sich drei Angeklagte wegen einer Erpressung verantworten, wie es in der knappen Ankündigung des Gerichts heißt.

Der eigene Schöffengerichtssaal im Haus an der Bismarckstraße ist zu klein für so einen großen Prozess, sagte Amtsgerichtsdirektor Detlev Lauhöfer dieser Zeitung. Der Saal sei während der Pandemie mit höchstens zwölf Menschen belegbar. Bei drei Angeklagten und ihren Anwälten wären schon mindestens elf Plätze belegt, inklusive dreiköpfigem Gericht, Staatsanwalt und Protokollführer. Wachleute, Dolmetscher, Sachverständige, Zeugen oder Besucher tauchen in dieser Aufzählung noch gar nicht auf.

Gerichtsdirektor sucht nach weiteren Ausweichquartieren

Zwar ist es nicht sicher, ob der Termin am Donnerstagmittag tatsächlich stattfinden wird, da prozessuale Gründe für eine Verschiebung sorgen könnten. Doch laut Lauhöfer wird es in Zukunft häufiger zu Prozessen in anderen Häusern kommen. Das Gericht bemühe sich um weitere Quartiere, wegen des schmalen Budgets vornehmlich um solche in öffentlicher Hand, sagte er.

Das Kleine Haus ist – obwohl gebucht – kein absolut geeigneter Kandidat für eine „Nebenstelle“ des Amtsgerichts. Denn mitten in die Vorbereitungen des Prozesses platzte die Nachricht über die nicht mehr voll funktionstüchtige Belüftungsanlage im Kleinen Haus, weswegen die Prozesse – abhängig von der Zahl der Personen im Saal – nur eine gewisse Zeit dauern dürfen.