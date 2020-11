Oldenburg/Delmenhorst. Der Angeklagte hatte bei einem Raubversuch eine 84-Jährige mit einem Messer bedroht. Erst sehr spät gab er die Tat zu. Sein Opfer litt lange.

Die 84 Jahre alte Frau musste nicht noch einmal vor Gericht erscheinen – und das war gut so, fanden alle Beteiligten. Schon zu lange hatte sie der Fall belastet; es schien gar nicht mehr aufzuhören: Sie hatte vor Ort über den versuchten Raubüberfall an ihr ausgesagt, dann nochmal auf der Polizeiwache. Beim Prozess vor dem Amtsgericht Delmenhorst musste sie es sich gefallen lassen, dass der 60-jährige Angeklagte einen Teil ihrer Schilderung als Lüge bezeichnete – nur weil sie das Messer nicht mehr erkannt hatte, das er ihr an den Hals gehalten hatte. Die verunsicherte Dame sollte sogar ein zweites Mal dort aussagen, zum Glück konnte das Gericht aber auch ohne ihren erneuten Auftritt ein Urteil sprechen. Und als sie dachte, es sei endlich vorbei und der Täter hinter Gittern – verurteilt zu einem Jahr und zehn Monaten Haft –, da flatterte die Vorladung für die Berufungsverhandlung in Oldenburg ins Haus. Zu viel für sie: Noch eine Aussage halte sie nicht mehr aus, kam beim Landgericht an.

Ereignet hatte sich die Tat an ihr am 15. Mai am Deichhorst-Center. Sie wollte gerade ihr Fahrrad aufschließen, da versuchte der mit 1,77 Promille stark alkoholisierte Angeklagte ihr den Rucksack vom Rücken zu reißen. Als sie sich wehrte, drohte er mit einem spitzen Messer. Die Frau schrie, dann ließ er wohl von ihr ab – im juristischen Ergebnis eine versuchte räuberische Erpressung im Zustand verminderter Steuerungsfähigkeit.

Keine Zweifel an Aussage des Opfers

Dass die Frau nicht nochmal aussagen und dem unbeherrschten Angeklagten begegnen musste, verdankte sie in gewisser Weise sogar ihm selber. Denn der seit der Tat wegen einer anderen Sache in Haft sitzende 60-Jährige verzichtete nach Intervention seines Anwalts auf eine nochmalige Beweisaufnahme. Es ging in zweiter Instanz somit nur noch um die Höhe der Strafe. Die Tat hatte er durch die Beschränkung zugegeben – anders als noch vor dem Amtsgericht.

Zweifel hatte es aber auch dort keine gegeben: Denn eine weitere Zeugin hatte den Überfall geschildert wie die 84-Jährige und der Angeklagte die Tat zumindest indirekt eingeräumt, indem er sich entschuldigte, dem Opfer so viel Angst eingejagt zu haben.

Richter: Kein Strafnachlass möglich

Und weil das so war, konnte auch der Richter in Oldenburg keine Möglichkeit erkennen, die Strafe noch zu verringern. Es sei dem 60-Jährigen anzurechnen, dass er auf eine erneute Beweisaufnahme verzichten würde, die Tat, der Einsatz des Messers, die erhebliche Beeinträchtigung des Opfers und die lange Liste seiner Vorstrafen würden aber keine Reduzierung der Haftdauer rechtfertigen, sagte er. Wichtigstes Resultat der zweiten Instanz, so der Richter: „Endlich kann das Opfer einen Schlussstrich ziehen.“