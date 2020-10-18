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ZurückCoronavirus - ÜbersichtCorona - regionale Fallzahlen

Steigende Fallzahlen Jahnz appelliert in fünf Sprachen an alle Delmenhorster

Von Stefanie Jürgensen

Der Oberbürgermeister appelliert an alle Bürger.Der Oberbürgermeister appelliert an alle Bürger.
Melanie Hohmann

Delmenhorst. Die Zahl der Corona-Neuinfektionen steigt weiter an. Oberbürgermeister Axel Jahnz appelliert in dieser dramatischen an alle Delmenhorsterinnen und Delmenhorster – in insgesamt fünf Sprachen.

Liebe Bürgerinnen und Bürger,
unsere Stadt hat in Deutschland zurzeit leider die höchste Corona-Infektionsrate. Gemeinsam müssen wir daher alles unternehmen, um uns gegenseitig zu schützen und weitere Erkrankungen möglichst zu verhindern. Ich appelliere daher an Sie:  

  • Bitte halten Sie den Mindestabstand von 1,50 Metern zu anderen Menschen ein.
  • Bitte vermeiden Sie nach Möglichkeit Kontakte mit anderen Haushalten. Treffen Sie Verwandte und Bekannte nur aus wichtigen Gründen, zum Beispiel für Hilfestellungen oder die Versorgung.
  • Bitte vermeiden Sie Feiern und andere Zusammenkünfte mit anderen Menschen, die nicht mit Ihnen in einem Haus wohnen.

Nur so kann es uns gelingen, die weitere Ansteckung zu minimieren und besonderes ältere oder kranke Menschen nicht in Gefahr zu bringen.
Ich danke Ihnen sehr herzlich!
Ihr Axel Jahnz 

Türkisch

Sevgili vatandaşlar,
Ne yazık ki, şehrimiz şu anda Almanya'da en yüksek korona enfeksiyon oranına sahip. Bu nedenle birlikte, birbirimizi korumak ve mümkün olduğunca başka hastalıkları önlemek için mümkün olan her şeyi yapmalıyız. Bu nedenle size rica ediyorum:  

  • Lütfen diğer insanlar ile aranızda en az 1,50 metrelik bir mesafe bırakın.
  • Lütfen mümkünse aileniz dışında (evinizde yaşayan) olan diğer kişilerle temastan kaçının. Akrabalar ve tanıdıklarla yalnızca önemli olan nedenlerle, örneğin yardım veya bakım için görüşün.
  • Lütfen sizinle aynı evde yaşamayan diğer insanlarla kutlamalardan ve diğer toplantılardan kaçının.

Ancak bu şekilde daha fazla enfeksiyonun bulaşmasını en aza indirmeyi ve özellikle yaşlı veya hasta insanları riske atmamayı başarabiliriz.
Çok teşekkür ederim! 
Axel Jahnz   

Russisch

Уважаемые граждане,
К сожалению, в нашем городе сейчас самый высокий уровень заражения коронавирусом в Германии. Поэтому вместе мы должны делать все возможное, чтобы защитить друг друга и максимально предотвратить дальнейшие болезни. Поэтому я обращаюсь к вам:  

  • Пожалуйста, держитесь на расстоянии не менее 1,50 метра от других людей.
  • По возможности избегайте контактов с другими домохозяйствами. Встречайтесь с родственниками и знакомыми только по важным причинам, например, чтобы помочь в очень важных ситуациях или позаботиться друг о друге.
  • Пожалуйста, избегайте праздников, общественных сборов и других встреч с людьми, которые не живут с вами в одном доме.

Только так мы сможем свести к минимуму дальнейшее заражение и, в частности, не подвергнуть риску пожилых или больных людей.
Большое спасибо! 
Axel Jahnz 

Arabisch

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Englisch

Dear citizens,
Unfortunately, our city currently has the highest corona infection rate in Germany. Together we must therefore do everything possible to protect one another and to prevent further diseases as far as possible. I therefore appeal to you:  

  • Please keep a minimum distance of 1.50 meters from other people.
  • Please avoid contact with other households if possible. Only meet relatives and acquaintances for important reasons, for example for help or care.
  • Please avoid celebrations and other gatherings with other people who do not live with you in the same house.

Only in this way can we succeed in minimizing further infection and in particular not putting elderly or sick people at risk.
Thank you very much!  
Axel Jahnz 


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