Delmenhorst hat den Corona-Grenzwert von 50 deutlich überschritten: 63,7 Infizierte pro 100.000 Einwohner hat es in der Stadt in den vergangenen sieben Tagen gegeben. Das hat Oberbürgermeister Axel Jahnz am Vormittag bei einer Pressekonferenz im Rathaus berichtet. Seit Mittwoch sind 18 weitere Corona-Infektionen in Delmenhorst registriert worden (Stand: Donnerstag, 10.30 Uhr).

Gleichzeitig wurde die Absage des "Bummelsamstags" am 10. Oktober sowie des Marktes "Herzensdinge" bekannt gegeben.

