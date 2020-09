Delmenhorst. Die Polizei Delmenhorst sucht mit Aufnahmen aus Überwachungskameras nach einem bislang unbekannten EC-Karten-Dieb.

Der Mann hatte laut Mitteilung der Polizei am Freitag, 7. August, die EC-Karte einer 55-jährigen Delmenhorsterin auf einem Parkplatz in der Stadt gestohlen und anschließend einen Geldbetrag in der Filiale der Targobank an der Langen Straße abgehoben.

Hinweise zu dem abgebildeten Täter nimmt die Polizei unter Telefon (04221) 15590 entgegen.

