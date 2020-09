Delmenhorst. Offen, transparent, barrierefrei und zugleich Diskretion garantierend sind die Innenräume des fast fertigen AOK-Neubaus an der Langen Straße gestaltet. Für die Kunden öffnen sich die Türen erstmals am 19. Oktober.

Hier fehlt die Fußleiste, dort ist die Farbe noch nicht ganz trocken – noch sind die Restarbeiten in vollem Gang im Neubau des AOK-Servicezentrums an der Langen Straße 72, Ecke Friedrich-Ebert-Allee. Am Montag hatten die 50 Mitarbeiter, die jetzt noch am Standort Hans-Böckler-Platz tätig sind, erste Gelegenheit, ihre künftige Arbeitsstätte in Augenschein zu nehmen. Zuvor erhielt, als erste Gästegruppe überhaupt, die Presse Einblick in die Innengestaltung des Servicezentrums der Krankenversicherung. Die Versicherten können dann ab Montag, 19. Oktober, mit ihren Anliegen und Beratungswünschen kommen, exakt zwei Wochen später, als zuletzt angekündigt. "Der Berliner Flughafen wäre glücklich, wenn die Eröffnung nur um zwei Wochen hätte verschoben werden müssen", scherzte Jürgen Franke, Regionaldirektor für den Kundenservice, beim Rundgang mit den Pressevertretern.

Das sind die nackten Zahlen: Der Neubau mit sandfarbener Klinkerfassade erstreckt sich über vier Etagen mit einer Gesamtfläche von 1700 Quadratmeter. Die Bauarbeiten hatten im Mai 2019 nach dem Abriss der Vorgängergebäude Lange Straße 71 und 72 begonnen. Die AOK Niedersachsen hat rund 5,6 Millionen Euro in den Bau investiert.

Es handele sich um eine "Investition in die Zukunft", sagte Jan Seeger, Mitglied des Vorstands der AOK Niedersachsen. Eine Zukunft, die in Delmenhorst als erstem größeren von insgesamt 121 Standorten der Kasse in diesem Bundesland offenbar jetzt schon beginnt. Denn schon der erste Eindruck beim Rundgang durch die barrierefreien Räume machte deutlich, dass bei der Konzeption der Innengestaltung von Arbeits-, Beratungs- und Sozialräumen so gut wie alles neu gedacht worden ist. Von dem eher muffigen Charme klassischer Büro- und Servicegebäude aus den 60er oder 70er Jahren ist hier nichts zu spüren.

Verantwortlich zeichnet dafür Innenarchitekt Dirk Balkenohl mit seinem Team. Sie haben die Raumkonzeption und das Farbdesign ersonnen, auf die perspektivisch alle AOK-Standorte in Niedersachsen umgerüstet werden sollen. Abgestimmt ist die Gestaltung der Arbeits- und Beratungsbereiche auf die größtmögliche Diskretion für die Kundengespräche, die sich immer wieder auch um heikle Themen drehen, die nicht jeder mithören soll, erläuterte Balkenohl. Zugleich werden auch Bereiche geschaffen, in denen sich die Mitarbeiter ungestört untereinander austauschen können. Durchgehend höhenverstellbare Tische ermöglichen das mobile Arbeiten, fest zugeordnete Schreibtische gehören der Vergangenheit an.

Dazu wurde die Glaswand durchgehend als wichtigstes Gestaltungselement verwendet, sodass alles offen und transparent wirkt, zugleich aber für eine vertrauliche Gesprächsatmosphäre in den "Beratungsinseln" gesorgt ist. Türen sucht man vergeblich, dennoch können die Kundengespräche dank sogenannter Akustikschleusen abgetrennt von störenden Einflüssen geführt werden.

55.000 Kunden, darunter 900 Firmenkunden, aus der Stadt und dem Umland betreut die AOK laut Jürgen Franke in Delmenhorst. Dabei nimmt die Digitalisierung einen immer größeren Raum ein, die Stichworte lauten unter anderem elektronische Patientenakte, Online-Geschäftsstelle und Meine-AOK-App. Viele Angelegenheiten erfordern jedoch das persönliche Gespräch, mitunter auch ganz kurzfristig, wenn es etwa um die Pflege von Angehörigen geht. Rund 150 Kunden kommen dazu täglich in das Servicezentrum, so Franke.

Aber nicht nur "moderne Begegnungsorte" sollen mit dem Umzug in den Neubau eröffnet werden, sondern auch ein attraktives Arbeitsumfeld für die 50 Mitarbeiter, betont Vorstand Jan Seeger: "Für die Mitarbeiter entstehen offene Arbeitsräume, die unseren Anspruch an eine mobile und teamorientierte Arbeitswelt untermauern."

Der Wohlfühleffekt für Kunden und Mitarbeiter soll unter anderem durch ein einheitliches Farbdesign erzeugt werden: In der Gestaltung der Innenräume finden sich – angelehnt an das AOK-Logo – die Farbe Grün sowie Eichenholztöne überall wieder, sie sollen die Themen Gesundheit und Nachhaltigkeit aufgreifen.