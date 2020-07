Delmenhorst. Mehr Zeit mit der Familie, das ist für viele Schüler in Delmenhorst der Glücksgewinn in Corona-Zeiten. Das legen jedenfalls Antworten auf die Glücksbaum-Aktion der Delmenhorster Jugendhilfe-Stiftung nahe.

