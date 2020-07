Bei bestem Wetter der Musik aus der Jugend lauschen: Die Bewohner freuten sich über das Konzert von Hans Hermann Evers.

Jasmin Johannsen

Delmenhorst. Pflegeheim-Bewohnern in Zeiten von Corona ein Lächeln in das Gesicht zaubern, das möchte der Seniorenbeirat der Stadt Delmenhorst mit einer Konzertreihe schaffen. Die zweite Ausgabe der musikalischen Nachmittage fand im Ernst-Eckert-Haus an der Thüringer Straße statt.