Delmenhorst. Ein Postlaster ist am Donnerstagabend während eines Überholvorgangs im Delmenhorster Dreieck der A 28 verunglückt. Der Fahrer konnte sich selbst aus seinem Führerhaus befreien und wurde von Ersthelfern bis zum Eintreffen der Rettungskräfte betreut.

