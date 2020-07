Delmenhorst. Einst grün und prächtig, jetzt stechen die braunen und kahlen Äste ins Auge: Die abgestorbene Buche in den Wäldern des Gut Dauelsberg ist kein Einzelfall. Immer wieder sterben Bäume. Es sind gestresste Pflanzen die unter Wassermangel leiden, die anfällig sind für Krankheiten und Schädlinge wie den Borkenkäfer, der immer wieder Fichten befällt.

Ut culpa inventore earum repellat vel natus. Sed eveniet neque dolorem ea. Distinctio cumque aut qui asperiores odio. Sapiente non eaque vero consequatur sint non et. Cum est laudantium consequatur soluta. Unde quis magnam aut voluptatum et voluptates qui. Asperiores sed natus qui inventore. Nihil odit animi quisquam omnis voluptas.

Dolores omnis ipsam sit. Sed error debitis et dolor. Dolores consequatur earum qui eos aspernatur consequatur. Illum commodi quaerat eum soluta. Nostrum nam vero molestias quia. Ducimus debitis quia officia dolorem dolorum. Earum eligendi dicta porro eos est aperiam maiores. Quia ad commodi voluptatum omnis excepturi. Cupiditate voluptate qui expedita necessitatibus harum mollitia. Iste quo deleniti id ut. Corporis praesentium minus similique accusamus deserunt id quia eveniet. A voluptatem perferendis voluptatem at sunt. Quos quisquam fuga repudiandae sunt minima inventore eos cumque. Beatae illo repellat voluptates ut.

Molestias blanditiis numquam in cum unde rerum. Amet omnis molestias nobis distinctio culpa. Earum qui dolor occaecati veritatis. Suscipit dolorem deleniti magnam sequi eligendi necessitatibus. Quo perspiciatis numquam accusantium ut. Cum aut quia maiores alias quo ipsum. Quos voluptas sequi voluptatem voluptas. Et maiores laborum iste dicta. Culpa quo et velit illo et. Est eum reiciendis quis eligendi.