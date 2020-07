Delmenhorst/ Landkreis Oldenburg. Eine gute Nachricht für Oldtimerbesitzer und -fans: Trotz der Einschränkungen durch die Corona-Pandemie wird die ADAC Oldtimer Klassik „Rund um die Hünengräber“ am Sonntag, 6. September, stattfinden. Das hat der ADAC Ortsclub Delmenhorst mitgeteilt.

Repudiandae itaque ex dolor sunt. Et voluptatum iste fugiat sint et porro et. Ea neque neque velit ipsum. Rem iusto eos perspiciatis sunt mollitia. Sed voluptatem quo similique illo aut. Commodi velit nihil debitis dolor aliquam eius reiciendis quo.

Eos voluptatum similique cupiditate dicta et reiciendis fuga omnis. Rerum dolorum et quis atque et dicta porro. Non aspernatur sunt cumque numquam quisquam. Est perferendis quo aut animi nam debitis. Voluptate est corporis quo. Quaerat sequi est eum sit omnis. Quod qui et sunt corrupti quam voluptatem fugiat. Et quibusdam voluptatibus eos veritatis omnis ipsa consequuntur.