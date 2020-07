Berauscht bei Unfall auf der Autobahn in Delmenhorst

Die Polizei hat einem 47-Jährigen den Führerschein abgenommen.

Delmenhorst. Ein 47-jähriger Fahrzeugführer war am Freitagabend auf der A 28 in Höhe Delmenhorst-Deichhorst in einen Unfall verwickelt. Das hat für ihn erhebliche Folgen.