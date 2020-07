Delmenhorst. Den Geschäftssinn bewiesen, das haben auch in diesem Schuljahr wieder die Schüler der BBS I. Über 1000 Euro konnten sie mit ihrem Schülerladen einnehmen und an ein Kinderhospiz spenden.

