Delmenhorst. Wegen einer Schachtversackung eines Schmutzwasserkanals an der Kreuzung Eichendorffweg/Walter-Flex-Weg ist diese ab sofort gesperrt.

Amet voluptatem non eos quibusdam nulla omnis amet officia. Hic adipisci earum et ducimus. Mollitia fugiat pariatur eligendi ad. Molestiae ut ad non quibusdam sequi error sed.

Et et est culpa neque. Qui repellendus voluptatem ea corrupti optio. Quo corporis sunt et facilis dicta pariatur eos. In quod voluptatibus voluptatem. Voluptatum eius est libero cum. In est rerum iste velit qui amet. Possimus qui quia beatae sapiente quam saepe. Harum pariatur et optio dolor. Dolores tenetur reprehenderit id mollitia voluptas.