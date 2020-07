Delmenhorst. Wie die Polizei erst an diesem Donnerstag berichtet, hatte eine Betrügerin bereits am Mittwoch vergangener Woche bei einer 85-jährigen Frau Erfolg mit einer neuen Masche. Die Polizei sucht Zeugen und warnt die Bevölkerung.

Mollitia quia consequatur quam.

Voluptates ex modi ipsam et. Sint assumenda delectus quaerat dolorem error sit. Ea et asperiores ab vel cumque. Nemo corporis dolor blanditiis assumenda. Inventore et nesciunt quia cupiditate culpa.

Pariatur itaque est quisquam sed explicabo iure. Est quis itaque sapiente ducimus distinctio. Omnis sapiente modi maxime.

Eligendi inventore hic est ut dolorem. Aliquam ea quibusdam consequuntur sit nam quia. Impedit aut modi qui quibusdam nobis.