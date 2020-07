Delmenhorst. Das als Nachbarschaftszentrum Wollepark genutzte Gebäude in Delmenhorst wird abgerissen. Das hat der Rat jetzt beschlossen.

