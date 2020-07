Delmenhorst. Kino-Freunde, die sich noch nicht um Karten fürs Open-Air-Kino auf der Delmenhorster Burginsel bemüht haben, haben jetzt das Nachsehen: Die Termine an diesem Wochenende sind bereits ausverkauft.

