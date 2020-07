Dachstuhl brennt bei Feuer in Delmenhorst komplett aus

Ein Reihenendhaus am Annenheider Damm stand am Montagabend in Flammen.

Günther Richter

Delmenhorst. Der Dachstuhl eines Reihenendhauses am Annenheider Damm in Delmenhorst ist am Montagabend komplett ausgebrannt.