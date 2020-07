Delmenhorst. Anwohner der Lessingstraße in Delmenhorst waren am Montagmorgen in Sorge. Mit der Säge rückten Arbeiter einer alten Kastanie zu Leibe.

