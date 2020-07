Delmenhorst. Weil viele Pflanzen- und Tierarten gefährdet oder sogar vom Aussterben bedroht sind, werden jetzt Unterschriften gesammelt. Das Ziel ist eine Änderung des Naturschutzgesetzes über ein Volksbegehren.

