Delmenhorst. Wichtige Themen hat der Rat der Stadt Delmenhorst in seiner letzten Sitzung vor der Sommerpause am morgigen Dienstag (17 Uhr, Sporthalle am Stadion) vor der Brust. Vor dem Start in die Ferien entscheiden die Lokalpolitiker unter anderem über die geplante Sommerschule für benachteiligte Kinder, über den örtlichen Corona-Hilfsfonds und den nächsten Abriss im Wollepark.

