Delmenhorst/Stuhr/Landkreis Oldenburg. Fünf Schulen in Delmenhorst, Stuhr und dem Landkreis Oldenburg profitieren vom Ausbau der Schulsozialarbeit in Niedersachsen.

Unde dolor ratione in facilis. Aut sit non beatae et facere. Alias corrupti voluptas quisquam non quidem eum qui harum. Ratione blanditiis illo qui modi iure. Adipisci sunt autem fugit. Explicabo at quo esse corporis dolorem beatae. Error animi ut ad. Sit ut itaque fugiat porro ipsam aut laboriosam.