Delmenhorst. "Gutes tun statt drüber reden": Der Lions Club Delmenhorst hat trotz Ausfall des Jazz-Frühschoppens Geldspenden sammeln können, die nun an das AWO-Frauenhaus übergeben wurden.

