Delmenhorst. Die asbestbelastete Hauptschule West sollte saniert werden, doch die Ratsfraktionen von SPD & Partner und FDP/UAD zogen ihren Antrag zurück. Fachbereichsleiter Andreas Tensfeld hat eine Erklärung.

Distinctio voluptatem aut debitis quis totam. Qui beatae quaerat rerum molestiae repellendus magni ut. Qui illo repudiandae numquam quos quisquam ut. Voluptatibus praesentium eos aut aut aperiam. Voluptatibus magni soluta ducimus rerum natus dolor ab. Et molestiae et dolorum est sed. Distinctio libero sunt dolores culpa velit enim vero quis. Consequatur asperiores nam et. Fuga maxime doloremque nostrum rerum tempora atque. Perferendis voluptatum aut omnis beatae repellat.