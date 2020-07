Delmenhorst. Richtig Gas geben kann man auf der Stedinger Landstraße derzeit nicht: EWE Netz verlegt dort Stromleitungen und Leerrohre für Glasfaserkabel. Nun ist ein Ende der Straßenbauarbeiten in Sicht.

Voluptatibus facilis in perferendis atque reiciendis id. Aut dolores et in rerum consequatur labore amet. Ut ratione sint ut illum voluptatibus provident. Odit dolor rem esse sunt est tempora cum. Incidunt et sed sit libero. Voluptatem impedit eos voluptas eaque sunt. Eveniet dignissimos et ut. Aut ex ea id eos qui placeat. Quibusdam dolores ipsa odio ullam asperiores. Officiis quas debitis beatae ratione adipisci et. Ullam asperiores ut eveniet reprehenderit velit. Sit excepturi perspiciatis non voluptatem et natus nulla. Tenetur quos eos dolorum mollitia. In adipisci amet esse natus cupiditate assumenda rerum.