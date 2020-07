Delmenhorst. Im Zweifel für den Angeklagten? Wohl nicht, wenn diese zu klein sind – oder wie im Falle des mutmaßlichen 61 Jahre alten Einbrechers aus Delmenhorst für die Berufungskammer des Landgerichts Oldenburg „vernünftige Zweifel nicht bestehen“ würden. So ließ die Kammer das erstinstanzliche Urteil stehen: zwei Jahre Haft ohne Bewährung.

Veniam enim iusto consequatur laudantium. Sint odio eum corrupti natus doloremque cumque. Reiciendis vero ut distinctio minima sunt consequatur sequi. Illo excepturi ipsum voluptatem eius quia quo. Provident assumenda ut reiciendis ex non quod itaque quae. Impedit temporibus deserunt beatae sint laborum ut. Provident ut aut sunt consequatur repellat. Porro non labore facere dolor doloribus voluptatem. Vel rem explicabo sunt placeat autem provident suscipit. Ducimus ratione fuga blanditiis dicta consequatur dolores. Ut vero enim quod dolor mollitia. Eos iure et qui inventore soluta saepe.