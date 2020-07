Aldi-Filiale in Delmenhorst dem Erdboden gleichgemacht

Der Aldi-Markt an der Syker Straße ist Geschichte. Doch an selber Stelle wird jetzt eine neue Filiale gebaut.

Marco Julius

Delmenhorst. An der Syker Straße in Delmenhorst ist die Aldi-Filiale abgerissen worden. Doch Kunden sollen nicht lange warten müssen. Der Neubau soll noch in diesem Jahr eröffnet werden.