Nach einem missglückten Ausweichmanöver sind zwei Autos auf der Oldenburger Straße kollidiert.

Günther Richter

Delmenhorst. Zwei Autos sind am Dienstag gegen 16.25 Uhr nach einem missglückten Ausweichmanöver auf der Oldenburger Straße in Delmenhorst in Höhe der Westfalen-Tankstelle zusammengestoßen.