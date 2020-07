Delmenhorst. Die Stadt Delmenhorst lässt Radfahrern auf der Brauenkamper Straße jetzt die Wahl, ob sie alternativ die Fahrbahn nutzen wollen. Das ist durchaus sinnvoll. Ein Kommentar.

