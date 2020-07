Nach der deutlichen Kritik von Schulleiter Jan Steen zu Asbest und weiteren Problemen an der Hauptschule West reagiert die Politik.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Nach der deutlichen Kritik von Schulleiter und Elternvertretern über katastrophale Zustände an der Hauptschule West reagiert nun die Delmenhorster Politik. In einem gemeinsamen Eilantrag fordern die Gruppe SPD und Partner und die Gruppe FDP/ UAD, „die Sanierungsarbeiten in der Hauptschule West umgehend durchzuführen“. Die CDU-Fraktion und andere Ratsleute signalisieren Unterstützung.