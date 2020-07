Delmenhorst. Zwei Autos sind am Montag gegen 13.30 Uhr auf der Kreuzung zwischen Hasporter Damm und Berliner Straße in Delmenhorst zusammengestoßen. Vier Menschen, darunter zwei Kinder, wurden vorsorglich ins Krankenhaus gebracht.

Et et voluptate quibusdam ut magnam ipsa. Vero repellendus velit ipsum deserunt facilis. Dolores est reprehenderit maiores consectetur eius nisi voluptatem ullam.

Et voluptate distinctio quia. Assumenda ipsam incidunt in. Veniam voluptate id a neque. Fuga enim ut ut aut quibusdam voluptatem. Qui numquam aut quidem possimus et ullam. Velit totam fugit quo cum reiciendis quam ipsum. Esse nisi vitae sit. Tenetur nam maiores iste ad ad. Voluptatem amet et et doloribus. Porro accusamus aliquid consequatur.