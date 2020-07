DTB-Musikzug trotzt dem Regenwetter in Delmenhorst

Vom Regenwetter ließ sich der DTB-Musikzug auf der Sommerwiese nicht aus der Ruhe bringen.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Trotz des ausladenden Wetters begeisterte der DTB-Musikzug am Sonntag auf der Sommerwiese in Delmenhorst mit einem zweistündigen Auftritt. Die nahmen das Angebot von Live-Musik nur zu gerne an.