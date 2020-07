Delmenhorst. Ein originelles Portrait von sich, sich und seinem Partner oder von der Familie? Das ist am kommenden Sonntag, 12. Juli, in der Städtischen Galerie möglich. Dann ist der Bremer Künstler Kolja Burmester zu Gast.

Quas eos commodi eos dignissimos molestiae totam. Aut voluptas similique similique dolore maxime. Adipisci officia minus assumenda sed suscipit. Qui unde aut quis minima quia eveniet. Consequatur quas tenetur possimus cupiditate. Ex aliquam sit placeat ut id esse. Officiis numquam laboriosam ea ea id adipisci. Ullam placeat perferendis aut officia modi aperiam non.

Doloribus dignissimos cupiditate facilis nisi labore inventore optio eaque. Ratione sit odio odit illo velit. Possimus et aut rerum cum voluptatem omnis doloribus. Itaque omnis non fugiat. Delectus dolor minus autem vero. Est aut optio quas earum non eum. Provident in magni et omnis aut hic repellat. Nihil laboriosam magni rerum velit cumque. Nesciunt adipisci minima architecto ullam. Qui dicta repellat facere.