Delmenhorst. Die Ergebnisse der Corona-Tests bei den Mitarbeitern der Wurstfabrik Könecke an der Nordenhamer Straße sind alle negativ. Oberbürgermeister Jahnz zeigt sich erleichtert.

