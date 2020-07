Stadt Delmenhorst weiht Spielplatz am Fabrikhof ein

Klettern, spielen, toben – vom zwischenzeitlichen Regenschauer haben sich die Kinder nicht abbringen lassen und den neuen Spielplatz am Fabrikhof getestet.

Niklas Golitschek

Delmenhorst. Zwei Jahre von der Planung bis zur Umsetzung – am Donnerstagnachmittag hat die Stadt Delmenhorst den Spielplatz am Fabrikhof eingeweiht. Das Erscheinungsbild soll an die Tradition der Nordwolle anknüpfen.