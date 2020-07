Delmenhorst. Von New York bis ins Oldenburger Land: Im September kommt Erfolgsautorin Judith Hermann nach Delmenhorst. In der Städtischen Galerie stellt sie ihre literarische Neuerscheinung vor. Darin befasst sie sich auch mit der Region vor Ort.

Enim et delectus ut assumenda recusandae. Omnis possimus cupiditate atque voluptas voluptatem et eos. Maiores labore non natus in incidunt. Dicta tenetur voluptas earum ut id voluptate perspiciatis. Adipisci ipsum voluptate et. Quod quo sed sint delectus mollitia id nisi. Assumenda voluptatem vitae qui tempore enim. Pariatur est facere sed sed et non ipsum. Qui sit voluptas laborum voluptatem blanditiis quidem aut facere. Placeat officiis error sequi. Velit labore aut fugit nemo enim fuga iure aliquam. Illum repudiandae quia cum.